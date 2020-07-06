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Украина накопила уже более 20 миллиардов кубометров газа

Тарифы на газ немного уменьшатся Фото из открытых источников

Прогнозируется, что к началу отопительного сезона Украина накопит 25,5– 26,5 млрд куб. м

В украинских газохранилищах накопили более 20 млрд кубометров газа. Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза в Twitter.

"В украинских газохранилищах уже более 20 млрд куб. м газа! Ожидаем, что к началу отопительного сезона в украинские ПХГ будет 25,5– 26,5 млрд куб. м", - говорится в сообщении.

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Напомним, в начале июля Кабмин продлил до августа спецобязательства "Нафтогаза" продавать газ для населения по льготной цене (ПСО). Это откладывает запуск рынка газа для населения с 1 июля, что было одним из требований соглашения с МВФ.

За этот месяц правительство должно решить проблемы с переходом на газовый рынок, главная из них - определение Поставщика газа "последней надежды", которого не смогли определить вовремя.

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