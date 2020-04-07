Украина находится на пороге пика заболеваемости коронавирусом, - Степанов

В активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает

Украина находится на пороге пика заболеваний коронавирусной болезни. Об этом в видеообращении заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, что приводит к критической нагрузки медицинской системы.

“Сейчас мы находимся на пороге пика коронавирусной болезни в Украине. В активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медсистему. Количество пациентов возрастает настолько, что не хватает ни врачей, ни медикаментов, ни мест в больницах. К сожалению, такое случилось в много стран, поэтому призываю вас тщательно придерживаться новых правил карантина и самоизоляции", - заявил Степанов.

Также министр отметил, что понимает, что сидеть дома четвертую неделю "нелегко", однако сейчас о завершении карантина говорить пока рано.

"Конечно, сидеть дома четвертую неделю нелегко. Это действительно тяжело, но лучше пережить дискомфорт дома здоровым, чем не дай Бог заболеть. Говорить о том, когда завершится карантин, пока рано", - подчеркнул он.

Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала руководства стран, где приняты ограничительные меры из-за эпидемией коронавирус не снимать их слишком рано.