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Украина начнет выдавать электронные визы гражданам еще трех стран

Украина с 14 августа будет выдавать визы гражданам Индии, ЮАР и Филиппин Фото из открытых источников

Для получения визы иностранные граждане должны заполнить анкету на веб-платформе МИД

Украина с 14 августа начнет централизованное оформление украинских электронных виз (е-Виза) гражданам Индии, Южной Африки и Филиппин. Об этом сообщает пресс-служба МИД. 

Отмечается, что электронная виза выдается гражданам других государств для поездок в Украину с деловой, частной, туристической целью, а также для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта. Кроме этого, такой документ могут оформить представители иностранных СМИ.

Для того, чтобы оформить е-Визу, иностранные граждане должны заполнить анкету на веб-платформе украинского МИД. После чего готовая виза будет отправлена на электронную почту. Однако, для въезда в Украину нужно распечатать документ и предъявить его вместе с паспортом во время пересечения границы. 

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Заметим, для граждан Индии, Южной Африки и Филиппин также остается в силе стандартный порядок оформления виз в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский одобрил введение безвизового режима для граждан шести стран, однако срок пребывания в стране не должен превышать 90 дней в течение 180 дней.

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