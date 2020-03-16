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Украина начала подготовку чартерных рейсов для возвращения граждан после 17 марта

Созданием перечня чартерных рейсов занимается Министерство инфраструктуры

Иллюстрированное фото - Airbus A-320 из открытых источников

Министерство иностранных дел заявило, что началась работа над формированием перечня чартерных рейсов для возвращения украинцев после 17 марта. Об этом сообщает прессслужба ведомства в Facebook.

"Сейчас Министерство инфраструктуры формирует перечень чартерных рейсов, на которых граждане Украины смогут вернуться домой после 17 марта. Следите за обновлениями информации на страницах Мининфраструктуры", - говорится в сообщении.

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Напомним, по состоянию на утро понедельника, 16 марта, со времени появления коронавируса COVID-19 в мире зарегистрировали 169 387 случаев заражения инфекцией, из которых 81 тысяча в Китае. Согласно данным, от нового коронавируса смогли вылечиться 77 257 человек, от заражения умерли 6513 пациентов.

В Украине по состоянию на 9:30 утра 16 марта было подтверждено уже 5 случаев заражения коронавирусом.

 

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