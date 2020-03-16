Украина начала подготовку чартерных рейсов для возвращения граждан после 17 марта
Созданием перечня чартерных рейсов занимается Министерство инфраструктуры
Министерство иностранных дел заявило, что началась работа над формированием перечня чартерных рейсов для возвращения украинцев после 17 марта. Об этом сообщает прессслужба ведомства в Facebook.
"Сейчас Министерство инфраструктуры формирует перечень чартерных рейсов, на которых граждане Украины смогут вернуться домой после 17 марта. Следите за обновлениями информации на страницах Мининфраструктуры", - говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на утро понедельника, 16 марта, со времени появления коронавируса COVID-19 в мире зарегистрировали 169 387 случаев заражения инфекцией, из которых 81 тысяча в Китае. Согласно данным, от нового коронавируса смогли вылечиться 77 257 человек, от заражения умерли 6513 пациентов.
В Украине по состоянию на 9:30 утра 16 марта было подтверждено уже 5 случаев заражения коронавирусом.