Украина начала импортировать БМП-1

Боевые машины пехоты БМП-1 Государственный концерн "Укроборонпром"

По предварительной информации, Вооруженные силы получат 37 боевых машин

Государственная компания "Укрспецэкспорт", что в составе "Укроборонпрома", начала процесс поставки Министерству обороны Украины 37 единиц боевых машин пехоты БМП-1 для нужд Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Как отмечается, машины в Украину было доставлено еще на прошлой неделе с опережением срока, который предусмотрен государственным контрактом. Кроме этого, со 2 апреля начато техническую инспекцию этих партии. В частности, поставки боевых машин для Минобороны происходят по контракту в рамках государственного оборонного заказа.

К слову, "Укрспецэкспорт" обеспечил поставку БМП несмотря на введение в странах происхождения и транзита техники ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.

По словам генерального директора концерна Айвараса Абромавичуса, выполнению этого контракта способствовали поставщик и Министерство обороны.

"Без синергии совместных действий в нынешних условиях выполнять такие заказы трудно: рынки, где традиционно продается военная техника и вооружение, работают нестабильно, в связи с закрытием границ в большинстве стран мира вопросы физических международных поставок также значительно усложнилось", – отметил Айварас Абромавичус.

В то же время генеральный директор концерна подчеркнул, что 37 боевых машин пехоты Вооруженные силы Украины получат вовремя.

Напомним, недавно контрразведка Службы безопасности Украины в Харькове блокировала схему поставок некачественных авиазапчастей предприятиям "Укроборонпрома". У фигурантов изъяли продукцию военного назначения и документацию с доказательствами противоправной деятельности.