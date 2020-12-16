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Украина на следующей неделе протестирует модель вызова на прививку от COVID-19 пожилых людей

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

Первые дозы вакцины от коронавируса могут поступить в государство в феврале

В Украине на следующей неделе начнут тестировать модель записи и вызова пожилых людей на прививку от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. 

Как отмечается, 16 декабря врач посетил одно из медицинских учреждений Борисполя, где пообщался с представителями сферы. 

"Информация, которую услышал от медиков уже легла в основу нового проекта распоряжения руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На следующей неделе протестируем модель записи/вызова на прививку от COVID-19 пожилых людей", — заявил Ляшко.

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Напомним, накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что первые партии доз вакцины против коронавируса Украина может получить в феврале 2021 года.

При этом бесплатные прививки могут получить граждане, которые заходятся в группе риска: медики, бойцы ООС, работники образования, Нацполиции и Нацгвардии.

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