Украина на следующей неделе подаст в COVAX еще один запрос на вакцину от COVID-19

Украина подаст в COVAX еще один запрос получения вакцины Фото из открытых источников

Правительство продолжает вести диалог с Европой для получения вакцины

Украина подаст вторую часть заявки к глобальной инициативе COVAX на получение вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 на следующей неделе. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, на прошлой неделе Министерство здравоохранения уже направило первую часть заявки для получения вакцин в рамках инициативы COVAX.

"После проработки ряда требований были сформированы предпосылки для получения 8 млн доз вакцин для 4 млн украинцев. В частности, с активным привлечением Центра общественного здоровья и экспертов были сформированы критерии определения приоритетных групп людей, которые в первую очередь получат вакцины от COVID-19, сформированы данные о логистической способности для хранения и транспортировки вакцин", - отметил Шмыгаль.

В то же время министр отметил, что вторая часть заявки в COVAX будет подана 14 декабря 2020 года.

"Чтобы Украина как можно быстрее начала получать партии вакцины против COVID-19, правительство активно ведет диалог с европейскими партнерами", - добавил премьер.

Напомним, 4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы для получения Украиной вакцины от коронавируса COVID-19. Ожидается, что препарат будет отправлен в конце I квартала или начала II квартала 2021 года.