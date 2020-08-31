Украина может производить более 30 млн доз вакцины от коронавируса в год, - Минздрав

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Минздрав уже провел консультации с отечественными фармпредприятиями

Фармацевтические предприятия Украины могут производить 30-40 млн доз вакцины от коронавируса ежегодно. Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы говорим о производстве вакцин, мы действительно рассматриваем эти возможности. Мы пообщались с нашими крупными фармпредприятиями, которые имеют линии по производству вакцин. Если бы они работали на полную мощность, то я думаю, что это около 30-40 млн доз (вакцин от коронавируса - ред.) в год, которые они могут производить", - сказал Степанов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине есть ряд лабораторий, которые готовы массово производить вакцину от коронавируса, если будут достигнуты договоренности о поставках. По его словам, сейчас Министерство здравоохранения ведет переговоры со странами, которые являются разработчиками вакцины, для ее поставки в Украину.

Позже Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к международному сотрудничеству по производству вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.