Украина может получить вакцину от COVID-19 в начале марта, - Радуцкий

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий Фото из открытых источников

Украина получит 8 млн доз, хотя вакцинировать нужно минимум 17-18 млн граждан

Вакцина от коронавируса в рамках инициативы COVAX может быть в Украине уже с 1 марта. Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире "Право на власть"

"По глобальной инициативе COVAX мы должны получить вакцину примерно 1 марта 2021 года", - сказал он.

Радуцкий также напомнил, что в соответствии с договоренностями с COVAX, Украина получит 8 млн доз вакцины. Этим количеством планируется вакцинировать 4 млн человек, потому что препарат вводится два раза. Приоритетными группами, которые получат вакцину, будут медики, педагоги, военные, люди с сопутствующими болезнями.

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Глава комитета считает, что Украине необходимо вакцинировать минимум 17-18 млн граждан. Только тогда можно говорить о прерывания цепи передачи коронавируса.

Радуцкий отметил, что для приобретения вакцины не в рамках COVAX нужно, чтобы нардепы внесли правки к проекту бюджета. Это бы позволило найти средства для ее приобретения.

"Украина Максимально будет обеспечивать эту вакцину бесплатно, не бесплатно, нет бесплатного в мире ничего. 4 млн украинцев уже имеют возможность провакцинироваться бесплатно. Мы ждем, по словам COVAX, 4 млн доз с 1 марта", - сказал глава профильного комитета.

По его словам, ГП "Медицинские закупки", должно провести переговоры с производителями вакцин.

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что власти рассматривают вопрос обеспечения бесплатной вакциной от COVID-19 всех граждан.