Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом COVID-19, - Минздрав

Наибольшего размаха болезни ожидают в середине апреля

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что пика заболеваемости коронавирусом в Украине, который прогнозируется в середине апреля, можно избежать. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает РБК-Украина.

По словам Ляшко, единственным условием для достижения этого является соблюдение строгого карантина.

"Мы можем его обойти, пик мы можем пройти незамеченным, если будем придерживаться карантинных мероприятий. До введения карантинных мероприятий, пик ожидался на 14 апреля. Сейчас математическое моделирование показывает, что 14-го апреля пика у нас не будет.. Поэтому вопрос в дальнейшем. Если мы не ослабим карантин", - заявил он.

Кроме этого, Ляшко отметил, что динамика заболевания в Украине является более медленной, чем в других странах Европы.

"Мы 6-го апреля ввели более жесткие меры по карантину. Их нужно соблюдать для того, чтобы у нас не было пика заболеваемости. Чтобы эта заболеваемость была растянута во времени… Сейчас мы сравниваем все страны ЕС, за сколько они дошли до первой тысячи... Украина сегодня самое позднее дошла до тысячи. Наши мероприятия показывают, что у нас не такая стремительная динамика роста от тысячи до десяти тысяч. Результаты жесткого карантина мы увидим через 7-8 дней, отслеживая динамику", - рассказал он.

Напомним, в связи с отсутствием случаев зараження коронавирусом в Николаевской области проверили несколько тестов, все они оказались отрицательными.