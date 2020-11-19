Украина инициирует внеочередное заседание ТКГ: Что на повестке дня

Здание, в котором проходят заседания ТКГ в Минске Фото из открытых источников

Леонид Кравчук призвал Россию провести обмен всех взаимно удерживаемых лиц до Нового года

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) обратилась к представителям РФ с предложением провести внеочередное заседание касательно обмена удерживаемыми лицами и разблокирования работы КПВВ на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"Мы предлагаем созвать внеочередные заседания рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам", - говорится в сообщении.

В то же время глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал Россию провести обмен всех взаимно удерживаемых лиц до Нового года.

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Напомним, недавно советник по информационной политике ТКГ Алексей Арестович заявил, что украинская сторона на переговорах в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предложила провести обмен подержанными лицами до 24 декабря 2020 года.