Украина инициировала встречу с РФ из-за перестрелки на границе: Москва отказалась

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины Фото из открытых источников

Россия заявила об одностороннем расследовании инцидента

Государственная пограничная служба Украины инициировала встречу с представителями РФ из-за перестрелки на украинско-российской границе. Однако, в Москве отказали. Об этом заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина.

Как отмечается, украинские пограничники предложили провести встречу на линии государственной границы с участием заместителей пограничных представителей.

"Мы все же надеялись, что российская сторона предоставит какую-то объективную информацию. Однако в ответ мы получили, что они фактически отказались от предложенной встречи, причем указывали на одностороннее расследование со своей стороны и на это время нам не известно, когда такая встреча вообще может произойти", — отметил Демченко.

Также в ГПСУ предположили, что непредоставление Россией фактов об инциденте может свидетельствовать о наличии определенных манипуляций с российской стороны и провокационных действиях.

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По словам Демченко, 4 декабря российские пограничники направили в ГПСУ письмо о стрельбе на границе. Украинская сторона провела проверку, однако не смогла подтвердить заявление России.

"Мы привлекали к этой проверке и работников других правоохранительных органов. В тот же день была проведена другая представительская встреча, которую, собственно, инициировала российская сторона. Во время этой встречи россияне не предоставили никакой информации, которую они предоставили в письме", - пояснил представитель ГНСУ.

Кроме этого, российские пограничники не предоставили информацию о погибшем в результате перестрелки.

Напомним, 4 декабря в ФСБ РФ заявили, что трое вооруженных людей попытались пересечь границу России с территории Украины, что спровоцировало стрельбу. В результате перестрелки, по данным России, один человек погиб.