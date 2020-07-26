Украина имеет три варианта действий, если Иран откажется от сотрудничества, - Енин

Евгений Енин Фото из открытых источников

Одновременно Киев надеется на развитие двустороннего переговорного процесса с Тегераном

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, украинская сторона имеет три варианта действий, если Иран откажется от сотрудничества в расследовании катастрофы самолета авиакомпании "МАУ". Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", сообщает РБК-Украина.

По словам Енина, Украина будет вынуждена применить дополнительные инструменты защиты, которые предусмотрены международными конвенциями, в случае безрезультатных переговоров с Ираном.

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"Например, инструментарий Чикагской конвенции предусматривает: шаг №1 - это односторонний или многосторонний переговорный процесс со страной, на территории которой произошел инцидент. Второй этап - это вынесение указанного вопроса на рассмотрение совета ІКАО. И третий - это арбитраж или вынесение на рассмотрение Международного суда ООН", - пояснил дипломат.

Он отметил, что до этих шагов Украина будет вынуждена прибегнуть, если иранская сторона не будет демонстрировать желания и политическую волю завершить расследование катастрофы и обеспечить должный уровень коммуникации.

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Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что данные из черных ящиков сбитого в Иране пассажирского самолета "МАУ" свидетельствуют о том, что произошло "незаконное повреждение самолета".

Также в МИД Украины заявили, что сбитый над Тегераном самолет компании "Международные авиалинии Украины" был исправен во время полета.