Украина имеет договоренности почти с каждой компанией, которая занимается разработкой вакцины от COVID-19, - Минздрав
Государство стремится, чтобы Украина была одной из первых обеспечена вакциной
Украина договорилась о поставках вакцины от коронавируса COVID-19 практически со всеми компаниями, которые сейчас занимаются ее разработкой. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, который транслировали пресс-служба Минздрава.
"Мы активно проводим политику по договоренности о поставках вакцин в Украине, как только они появятся. Со всеми практически без исключения компаниями или альянсами, которые уже далеко продвинулись, и которые могут изготовить в ближайшее время вакцину", - отметил Степанов.
Министр заверил, что государство хочет, чтобы Украина была одной из первых обеспечена соответствующей вакциной.
Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что весной 2021 года человечество будет иметь вакцины от COVID-19.
Со временем Виктор Ляшко сообщил, что по договоренностям в рамках инициативы COVAX Украина получит вакцину от COVID-19 в количестве, которого хватит на иммунизацию 20% населения.