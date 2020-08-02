Украина имеет договоренности почти с каждой компанией, которая занимается разработкой вакцины от COVID-19, - Минздрав

Максим Степанов МИНЗДРАВ

Государство стремится, чтобы Украина была одной из первых обеспечена вакциной

Украина договорилась о поставках вакцины от коронавируса COVID-19 практически со всеми компаниями, которые сейчас занимаются ее разработкой. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, который транслировали пресс-служба Минздрава.

"Мы активно проводим политику по договоренности о поставках вакцин в Украине, как только они появятся. Со всеми практически без исключения компаниями или альянсами, которые уже далеко продвинулись, и которые могут изготовить в ближайшее время вакцину", - отметил Степанов.

Министр заверил, что государство хочет, чтобы Украина была одной из первых обеспечена соответствующей вакциной.

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Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что весной 2021 года человечество будет иметь вакцины от COVID-19.

Со временем Виктор Ляшко сообщил, что по договоренностям в рамках инициативы COVAX Украина получит вакцину от COVID-19 в количестве, которого хватит на иммунизацию 20% населения.