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Украина идет по желтому сценарию пандемии, который предусматривает 400 тысяч случаев заражения, - Ляшко

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

В то же время жертвами коронавирусной болезни могут стать около 4 тыс. человек

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что по состоянию на 1 августа Украина идет по желтому сценарию развития пандемии коронавируса. При этом еще месяц назад показатели Украины отвечали желто-зеленом сценарию, добавил он во время брифинга, который транслировала пресс-служба Минздрава.

По его словам, по желтому сценарию Министерство здравоохранения прогнозирует, что жертвами болезни могут стать 4 тыс. украинцев, а общее количество случаев инфицирования коронавирусом может составить около 400 тысяч.

К слову, по желто-зеленому сценарию развития пандемии прогнозирует 2,5 тыс. летальных случаев в Украине.

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Напомним, по состоянию на утро 1 августа в Украине 71 056 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 1 709 – летальные, а 39 308 пациентов выздоровели. В частности, за последние сутки обнаружили 1 172 новых заражений.

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