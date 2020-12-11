Украина и Литва договорились о поставках вакцины против коронавируса

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

В то же время стороны обсудили сотрудничество в области международной безопасности

Литва и Украина договорились о сотрудничестве в вопросах поставок вакцины от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел онлайн-беседу с министром иностранных дел Габриелюсом Ландсбергисом, поздравив его со вступлением в должность.

В то же время стороны обсудили сотрудничество в области международной безопасности, а также в рамках Люблинского треугольника.

В свою очередь украинская сторона пригласила Ландсбергиса посетить Украину.

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Напомним, ранее и. о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин рассказал, что вакцинация украинцев против COVID-19 ориентировочно начнется 1 марта 2021 года. По его словам, все зависит от физических поставок вакцины в Украину.