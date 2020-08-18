Украина и Израиль призвали хасидов-паломников не ехать в этом году в Умань

Фото из открытых источников

В правительствах двух государств надеются, что в следующем году удастся отпраздновать Рош ха-Шана без каких-либо ограничений

Украинская и израильская стороны призвали хасидов отказаться в этом году от паломничества в Умань на период празднования Рош ха-Шана. Совместное заявление двух правительств опубликовал "Урядовий портал".

"Руководствуясь рекомендациями и предостережениями министерств здравоохранения Украины и Израиля, настойчиво призываем всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умань из-за угрожающей эпидемической ситуации", - говорится в заявлении.

Новости по теме: Зеленский хочет ввести в Украине новые государственные религиозные праздники

В то же время чиновники отметили для тех, кто таки решил посетить Умань, что карантинные ограничения в Украине распространяются на все публичные мероприятия и должны строго соблюдаться.

Как отмечается, правительства двух государств надеются на понимание и верят, что в следующем году "нам удастся вместе отпраздновать Рош ха-Шана и другие праздники без каких-либо ограничений".

Напомним, накануне министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Кабинет министров Украины поддержал предложение МВД об ограничении на посещение иностранцами Умани во время празднования Рош ха-Шана.