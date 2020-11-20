Украина и Британия обсудили упрощение визового режима

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Также обсуждались вопросы системы биометрической документации и процедуры выдачи паспортов

Государственная миграционная служба Украины и Паспортная служба Великобритании провели онлайн встречу, во время которой стороны обсудили упрощение визового режима между странами. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Британии.

"Помимо пандемии, ограничения на поездки действительно отталкивают многих туристов. Мы продолжаем работать с британскими партнерами, чтобы постепенно упростить визовый режим между нашими странами", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что во время встречи, в частности, обсуждались вопросы системы биометрической документации и процедуры выдачи паспортов.

"Украина заинтересована в усилении этой формы сотрудничества. Небольшие шаги, сделанные в правильном направлении, могут дать весомые результаты для достижения четко сформулированного, эффективного и широко доступного подхода для путешествий наших граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, Конституционный суд Украины отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов. В частности, полномочия НАПК по проверке деклараций суд признал такими, что не отвечают Конституции Украины.

Впоследствии посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что в Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов. По его словам, решение КСУ может стать основанием для временной приостановки безвиза.