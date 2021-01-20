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Украина хочет закупить вакцину в Индии, - Минздрав

Фото из открытых источников

Замминистра не разъяснил, идет ли речь о закупке вакцины от Serum Institute

Министерство здравоохранения Украины начало переговоры с индийским производителем Serum Institute по закупке вакцины против коронавируса. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко, передает "Интерфакс-Украина".

"На условиях определенной конфиденциальности скажу, что параллельно проводятся переговоры с индийским производителем - компанией Serum Institute, который может производить американскую вакцину Novovaks и имеет возможность производить вакцину компании AstraZeneca сейчас", - сказал Иващенко.

В то же время замминистра не разъяснил, идет ли речь о закупке вакцины от Serum Institute или о вакцинах других компаний, которые она производит.

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Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко заявил, что лиц, которые вакцинировались от коронавируса, будут заносить в специальную электронную базу, чтобы потом врачи могли выдать справку о прививках.

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