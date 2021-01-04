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Украина хочет провести Олимпиаду в 2030-м или 2032 году, - министр

Фото из открытых источников

По словам министра, Украине нужно ставить амбициозные цели

Украина намерена провести Олимпиаду в 2030 или 2032 году. Об этом заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, передает "Общественное".

"Мы смотрим на 2030 и 2032 годы. Оцениваем, где проводить в Украине, сколько это будет стоить. Больше смотрим на зимнюю Олимпиаду. Обсуждаем также юношеские Олимпийские игры, сразу амбициозная цель - взрослая Олимпиада.

Мы считаем, что через 10 лет у нас в стране будет развитие, и мы будем в состоянии провести Олимпийские игры", - сказал Гутцайт.

По словам министра, Украине нужно ставить амбициозные цели, а Олимпиада - одна из таких целей. 

Он отметил, правительство будет строить инфраструктуру и создавать новые рабочие места, чтобы люди не ехали за границу, а работали в Украине для построения спортивных объектов.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об амбициозном плане провести Олимпийские игры в нашем государстве.

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