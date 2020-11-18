Украинская сторона в ТКГ предложила провести обмен удерживаемыми лицами до 24 декабря

Украина ожидает провести обмен к Рождеству Фото из открытых источников

Украина передала списки на обмен и ожидает ответа из ОРДЛО

Украинская сторона на переговорах в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предложила провести обмен подержанными до 24 декабря 2020 года. Об этом сообщил советник по информационной политике ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Наш".

"Мы предлагаем обмен пленными до 24 декабря, до Рождества", - заявил он.

Также советник добавил, что сейчас в ТКГ сосредоточены на подготовке к встрече в "нормандском формате" на высшем уровне.

Напомним, в октябре украинская сторона передала в Трехстороннюю контактную группу список из четырех категорий удерживаемых лиц для обмена.

Позже, 6 ноября, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас находится в процессе ожидания ответа с другой стороны.

Впоследствии министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что обмен удерживаемыми лицами затягивается из-за того, что представители группировок "ДНР" и "ЛНР" не получили команды из Москвы и ведут "тактику на затягивание переговоров".