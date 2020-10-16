Украина готовит новое разведение войск на Донбассе и открытие двух КПВВ, - Резников

Алексей Резников Фото из открытых источников

На Донбассе определены места четырех пунктов возможного разведения сил и 19 локаций для гуманитарного разминирования

Украина начала подготовку к очередному разведению войск на Донбассе в четырех направлениях и открытии двух КПВВ. Об этом 16 октября во время прямого включения Вашингтон-Киев заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает Укринформ.

Как отмечается, по состоянию на 16 октября определены места еще четырех пунктов возможного разведения сил и средств. Также очерчено 19 новых локаций относительно возможного гуманитарного разминирования.

Кроме этого, готовится открытие двух новых контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в населенных пунктах Счастье и Золотое. По словам Резникова, это может произойти 10 ноября.

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Однако, вице-премьер подчеркнул, что окончательная точка в этих вопросах не поставлена.

"Процесс Минска несколько заблокирован из-за позиции Российской Федерации и их "прокси", которые представляют оккупационные режимы в Донецке и Луганске. Об этом мы сообщили мир, имея соответствующие доказательства... Мы воспринимаем их как членов российской делегации", - отметил вице-премьер.

Напомним, в начале сентября Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала четыре новых участка разведения сил, а также координаты 19 приоритетных участков разминирования.