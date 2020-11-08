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Украина готова развернуть гуманитарные лагеря на админгранице с Крымом, - Резников

Первый заместитель председателя делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников

 Офис Президента

Причиной этого является стремительное распространение коронавируса на полуострове и дефицит лекарств

Украина готова развернуть гуманитарные лагеря на административной границе с оккупированным Крымом в связи с ухудшением на полуострове эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил вицепремьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Радио Свободе.

Как отмечается, лагеря могут развернуть на линии разграничения, у украинских КПВВ. По словам вицепремьер-министра, эти пункты будут оборудованы, в том числе, аптечными киосками. 

"Мы в упрощенном режиме принимаем гуманитарные грузы от гуманитарных организаций. А в Минсоцполитики быстро дают ответ соответственно. И эти грузы потом могут попасть через КПВВ на оккупированные территории в интересах людей", - добавил Алексей Резников.

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Напомним, в конце октября представительство президента Украины в Крыму выразило обеспокоенность критической гуманитарной ситуацией на территории оккупированного полуострова в связи с распространением коронавируса. 

В частности, в ведомстве отметили, что в Крыму не хватает койко-мест, в связи с чем тяжелобольным пациентам медики вынуждены отказывать в госпитализации. Кроме этого, в аптеках не хватает препаратов первой необходимости для лечения COVID-19, что делает невозможным лечение дома.

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