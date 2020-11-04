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Украина готова присоединиться к разработке вакцины AstraZeneca, - Степанов

Фото из открытых источников

Минздрав находится на постоянной связи с компанией AstraZeneca

Министр здравоохранения Максим Степанов и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонз обсудили стратегию по обеспечению медицинской помощи в случае ухудшения эпидемической ситуации в Украине. Об этом глава Минздрава написал в Facebook.

"Провел встречу с послом Великобритании в Украине госпожой Мелиндой Симмонс. Обсудили, в частности, дальнейшую стратегию по обеспечению медпомощи в случае ухудшения эпидемической ситуации в Украине, потенциальное усиление карантинных мероприятий и вопросы разработки украинской вакцины против COVID-19", - отметил Степанов.

Министр отметил, что Минздрав находится на постоянной связи с компанией AstraZeneca, разрабатывающей вместе с Оксфордским университетом вакцину против коронавируса, производство которой может быть запущено уже в ближайшее время.

"Мы также рассматриваем возможность приобщить украинские мощности к производству этой вакцины. Наша страна рассчитывает получить ее одной из первых", - заявил Степанов.

Он также рассказал собеседнице, что за последние полгода Украина сделала "огромный скачок" в подготовке способности медицинской системы оказывать помощь в режиме нагрузки, обусловленной эпидемией, и поблагодарил Великобританию за поддержку в борьбе с эпидемией и содействие инициативам по реформированию медицинской системы Украины.

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Напомним, недавно глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что поставки потенциальных вакцин от коронавирусной болезни COVID-19 в страны Европейского Союза может начаться уже в апреле 2021 года. Ожидается, что в ЕС будут направлять до 50 млн вакцин ежемесячно.

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