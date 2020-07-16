Украина готова на национальном уровне ослабить карантин, — ВОЗ

Глава ВОЗ в Украине Ярно Хабихт Фото из открытых источников

Однако, в отдельных регионах карантинные мероприятия должны быть усилены

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о готовности Украины к отмене некоторых карантинных ограничений. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава представительства ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

Как отмечается, сейчас Украина может на национальном уровне ослаблять карантин, однако есть регионы, в которых мероприятия должны быть наоборот усилены. Кроме этого, необходимо следить за тем, как ослабление карантина происходит в областях и районах.

"Вчера смотрел на статистику, такие регионы, как Львов, Львовская область, Черновцы, Закарпатье, Ровно — они отвечают за половину всех случаев... Есть потребность в местной адаптации. В некоторых областях карантинные меры были более жесткими, чем в Киеве", — отметил Ярно Хабихт.

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Также в ВОЗ отметили, что сегодня важно, чтобы в регионах Украины не происходило увеличения заражения коронавирусом COVID-19.

Напомним, перед этим в Министерстве здравоохранения сообщили, что по состоянию на 16 июля к ослаблению карантина не готовы Киев и еще семь украинских областей.