Украина готова к отопительному сезону уже более чем на 95%, - Шмыгаль

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По словам премьера, запасы угля вдвое превышают прошлогодние, а запасы газа на рекордном уровне

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна готова к отопительному сезону уже более чем на 95%. Об этом он написал в своем Telegram.

По его словам, запасы угля (2,9 млн тонн) вдвое превышают прошлогодние, а запасы газа (27,7 млрд куб. м) на рекордном уровне за последние годы.



"Сегодняшним решением правительство поручило Госэнергонадзора обеспечить выдачу актов относительно подтверждения факта отсутствия газификации многоквартирных домов и отсутствия в указанных домах системы централизованного теплоснабжения.



Это постановление даст возможность людям, у которых не подведен газ или отсутствует система централизованного отопления, не переплачивать в этом отопительном сезоне за потребленную энергию", - отметил глава правительства.

Напомним, ранее и. о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что Украина входит в отопительный сезон 2020/2021 с рекордными запасами топлива.

В свою очередь, КАК "Нафтогаз" призвал учредителей 73 предприятий теплоэнергетики решить вопрос критических долгов перед поставщиками, поскольку под угрозой остаться без отопления могут 50 населенных пунктов.