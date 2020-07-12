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Украина должна обеспечить доступ выпускников с ОРДЛО к образованию, – языковой омбудсмен

Тарас Креминь Фото из открытых источников

Тарас Креминь подчеркнул необходимость привлекать спецслужбы к этому вопросу

Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что государство должно организовать надлежащие условия для выпускников школ с временно неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода". 

По его словам, для того, чтобы обеспечить выпускников с ОРДЛО государственными местами, нужно рассмотреть вопрос увеличения квот на государственный заказ. Кроме этого, власть должна создать условия для дальнейшего пребывания детей в Украине. 

В частности, речь идет об обеспечении студентов общежитием и социальной стипендией. 

"Понятно, что он (ребенок - ред.) должна быть сознательным относительно того, что он в Украине и должна догнать ту, возможно, образовательную пропасть, которую он испытала на оккупированных территориях. Понятно, что это вопрос и реинтеграции, возможно, членов семьи. Не будем забывать и о детях с инвалидностью. И такие дети у нас могут быть", - добавил Кремень. 

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Также языковой омбудсмен отметил, что хотел бы, чтобы украинские спецслужбы помогали в этом вопросе. 

"В СМИ бывали случаи, что граждане, которые принимали участие в боевых действиях на стороне террористических организаций, могут попадать в списки соискателей образования, претендентов", - подчеркнул Тарас Креминь. 

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Напомним, недавно Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об упрощении процедуры вступления в ВУЗЫ для абитуриентов из неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.

Позже этот документ узаконил президент Украины. 

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