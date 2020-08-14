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Украина должна быть среди первых, кто использует израильскую вакцину против COVID-19, - Зеленский

Владимир Зеленский Офис президента

Президент заинтересовался закупкой израильской вакцины

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого заявил, что Украина заинтересована одной из первых воспользоваться израильской вакциной. Об этом сообщает Офис президента.

Согласно сообщению, собеседники обсудили меры, принимаемые правительствами двух стран для борьбы с пандемией COVID-19.

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Кроме этого, Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в закупке израильской вакцины против коронавируса, которая сейчас проходит испытания в Израиле, для своих граждан.

"Украина должна быть среди друзей Израиля, которые первыми смогут приобщиться к исследованию и использованию вакцины", – отметил Владимир Зеленский.

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Напомним, недавно президент России Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Впоследствии он рассказал, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса COVID-19 этим препаратом. 

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