Украина чтит ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС: Первые лица государства приняли участие в памятных мероприятиях

Именно в этот день 34 года назад было завершено строительство саркофага над четвертым разрушенным энергоблоком

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с другими высокопоставленными должностными лицами приняли участие в памятных мероприятиях по случаю Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает Офис президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориального кургана "Героям Чернобыля" в Киеве", - говорится в сообщении.

Кроме Зеленского, в церемонии приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Участники мероприятия почтили память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС минутой молчания.

Как отмечается, указом Президента от 10 ноября 2006 года День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС установлен 14 декабря в память о завершении строительства саркофага над четвертым разрушенным энергоблоком ЧАЭС 14 декабря 1986 года.

Взрыв на Чернобыльской атомной электростанции произошел 26 апреля 1986 года. По разным данным, от полученного облучения в течение одного месяца после Чернобыльской катастрофы погибло от 30 до 200 пожарных и работников АЭС. Сначала для преодоления последствия выброса радиоактивных веществ к работам привлекали военных срочной службы. Летом 1986 года и позже огромный объем работ был выполнен привлеченными военными запаса и вольнонаемными работниками.

По неполным данным, к процессу ликвидации были привлечены более 600 тысяч человек. Они работали вахтовым методом, когда приезжали одни, получали максимально допустимую дозу радиации и уезжали назад, тогда на смену приезжали другие ликвидаторы.

Новости по теме: Чернобыльский заповедник попал в мировую базу природоохранных территорий

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 556/2020 "О неотложных мерах по обеспечению экологической безопасности и подготовку мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы".