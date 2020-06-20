Украина через суд собирается вернуть крымские архивы
Сейчас процесс на этапе консультаций
Государственная архивная служба Украины намерена через суд вернуть крымские архивы, которые были утрачены после аннексии полуострова Россией в 2014 году. Об этом в эфире "Радио Крым.Реалии" сообщил председатель Укргосархива Анатолий Хромов.
По его словам, сейчас ведомство проводит консультации с Министерством юстиции по подача судебных исков против России.
"Национальные архивные фонды в Крыму, которые согласно законодательству принадлежат украинскому народу, фактически украденные государством-оккупантом... Мы рассматриваем возможность даже с помощью судебных исков добиваться возвращения культурных ценностей Украины. Будем консультироваться с Министерством юстиции по этому вопросу", - сказал Хромов.
Он также отметил, что Укргосархив также проводит инвентаризацию утраченных фондов и пытается очертить эту проблему.
"Государственная архивная служба подала информацию Международный совет архивов, чтобы на интерактивной карте государственные архивы Крыма и Севастополя значились как украинские. Их статус свидетельствует, что они закрыты и находятся в оккупации", - отметил Хромов.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины опубликовала информацию архивов Комитета государственной безопасности УССР о депортации и геноцид крымских татар в советские времена