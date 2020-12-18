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Украина будет вакцинировать граждан с неподконтрольных территорий, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Президент выразил надежду, что формулировка "неподконтрольных территорий" скоро исчезнет из нашего обихода

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина будет вакцинировать от коронавируса людей с временно оккупированных территорий, когда получит вакцину. Об этом он рассказал в видеообращении.

"Мы продолжаем работать для получения Украиной вакцин от COVID-19, очень ждем ее в конце первого квартала 2021 года. Минздрав уже разработал Национальный план вакцинации. Первыми ее получат наши медики и военные, а также соцработники, педагоги, люди старше 60 лет", - сказал он.

Также получат ее и люди с временно неподконтрольных территорий.

"Мы не забываем о них, это наши люди, наши украинцы, и мы делаем все, чтобы они это чувствовали", - отметил он.

Он также отметил, что формулировка "временно неподконтрольных территорий" скоро исчезнет из нашего лексикона.

Новости по теме: Минздрав разработал план вакцинации от COVID-19: Кто получит препарат в первую очередь

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 производства американской компании Pfizer не содержит ингредиентов, которые напоминают микрочипы, о чем говорится в распространенных теориях заговора.

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