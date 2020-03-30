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Украина будет обмениваться информацией о COVID-19 на платформе ЮНЕСКО

Всего в инициативе примут участие более 170 государств

ЮНЕСКО Фото из открытых источников

Украина присоединится к открытой, созданной под эгидой ЮНЕСКО, платформе по обмену опытом, в частности научной информацией, по борьбе и преодолению последствий пандемии COVID-19. Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович, сообщает пресс-служба МОН. 

"Сегодня под эгидой ЮНЕСКО состоялся старт общемирового диалога по проблематике COVID-19 с точки зрения науки. Речь идет об объединении усилий ученых всех стран для преодоления пандемии коронавируса и ее последствий на принципах открытой науки", – рассказал Полюхович.

По его словам, на созданной платформе будет происходить открытый обмен научными данными, инициативами и инновациями в сфере индивидуальной защиты, лечения, мониторинга и прогнозирования распространения вируса.

Кроме этого, предполагается создание блока по преодолению социальных и экономических последствий, в частности продолжения образовательного процесса.

Напомним, Европейский Союз выделил 80 млн евро помощи для Украины, чтобы защитить население от распространения коронавируса и преодолеть негативные последствия эпидемии.

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