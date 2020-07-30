Украина будет настаивать на экстрадиции боевиков "Вагнера" из Беларуси, – Офис президента

Группа Вагнера Фото из открытых источников

СБУ собрала достаточно доказательств причастности "вагнеровцев" к военным преступлениям на Донбассе

Украина официально обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков частной военной компании "Вагнер", которых подозревают в военных преступлениях на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, белорусская власть опубликовала список из 33 человек, которых задержали 29 июля 2020 года вблизи Минска. По предварительной информации, среди них есть несколько бывший бойцов батальона так называемой "ДНР".

Кроме этого, в Офисе президента подчеркнули, что Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств относительно совершения задержанными военных преступлений на неподконтрольных территориях. В связи с этим Украина будет настаивать на экстрадиции всех причастных лиц.

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"Действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные – наказаны", - подчеркнули в пресс-центре Офиса и добавили, что сейчас продолжаются консультации с белорусской стороной.

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Напомним, ночью 29 июля вблизи Минска задержали 33 бойцов ЧВК "Вагнер", прибывших "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Впоследствии в Беларуси установили имена и фамилии задержанных, а писатель и экс-командир "ДНР" Захар Прилепин узнал в некоторых из них бывших бойцов своего батальона.