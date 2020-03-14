Украина безотлагательно эвакуирует своих граждан из Италии через коронавирус

Коронавирус в Италии из открытых источников

Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы

В субботу, 14 марта, на внеочередном заседании Кабинета министров было принято решение относительно эвакуации украинских граждан из зоны вспышки респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Как отмечается, в результате заседания правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Министерством здравоохранения и Министерством внутренних дел обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины.

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Кроме этого, в правительстве обсудили процедуру вывоза украинских граждан. В частности, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию.

Напомним, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина начинает подготовку второй волны эвакуации своих граждан из Китая, где ранее была зафиксирована вспышка коронавирус.