Украина – одна из восьми стран Европы, где еще не начали вакцинацию от COVID-19, – Раимов

Дмитрий Раимов ТСН.ua

Эксперт советует чиновникам Минздрава взять пробники вакцин и исследовать их

Украина – одна из восьми европейских стран, где еще не начали вакцинацию от коронавирусной болезни COVID-19, и до сих пор не известно, какую именно вакцину будут колоть украинцам.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил политтехнолог, бывший советник министра здравоохранения Украины Дмитрий Раимов.

Эксперт отметил, что в Украине есть определенный план вакцинации населения от коронавируса, однако есть ряд вопросов относительно того, является ли он дееспособным, в частности, есть ли госпитальная база и врачи, которые будут осуществлять вакцинацию. Среди других вопросов Дмитрий Раимов назвал готовность к тому, чтобы вакцинировать армию, в частности тех военнослужащих, которые находятся на передовой; как вакцину будут доставлять по регионам и тому подобное.

"Но самое главное - мы не знаем, что именно мы будем колоть. Мы до сих пор не знаем, каким будет температурный режим у этой вакцины, то есть нам будет необходима экстра-минусовая температура или достаточно будет обычных холодильников. Иначе говоря, есть много вещей непонятных из-за того, что мы не знаем, что мы получим... Мы одна из восьми стран Европы, которая не начала еще вакцинацию", – отметил он.

Новости по теме: Закупка вакцин от COVID-19: Украина погрязла в коррупции

Дмитрий Раимов предостерег, что, если в Украине не было экспертизы вакцины от коронавируса ранее, то, если прибудет партия препарата, у нас не будут знать, это то, что нужно. Он советует чиновникам Минздрава отправиться в основные страны-производители, чтобы взять пробники вакцин, по которым Украина подписала контракты, привезти в Украину и отдать экспертному центру, чтобы провести процедуры изучения препаратов.

"Чтобы мы точно знали, что то, что к нам приедет в вагоне, соответствует тому, что должно лечить людей. А если мы просто по ускоренной процедуре Радуцкого будем регистрировать, то, извините, кто за это все ответственность будет нести? Кто отвечать будет за человеческие жизни?" - риторически поинтересовался эксперт.

Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко заявил, что лиц, которые вакцинировались от коронавируса, будут заносить в специальную электронную базу, чтобы потом врачи могли выдать справку о прививках.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что введение сертификатов о проведенной вакцинации против COVID-19 не избавит от всех проблем во время путешествий за границу.