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Ухудшение погоды в конце сентября: На Украину надвигается холодный циклон

Фото из открытых источников

В частности, ожидаются сильные дожди и ветер

Во вторник и среду, 29-30 сентября, в Украине из-за циклона, который придет с юго-запада, ожидаются сильные дожди и ветер. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, завтра, 28 сентября, ночью на левом берегу страны, днем в прикарпатских областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков; температура ночью +6..+13°, на побережье морей +12..+14°; днем в Украине + 18...+24°, на юге до 26°.

Укргидрометцентр

Во вторник и среду, 29-30 сентября, в связи с выходом циклона с юго-запада ожидается осложнение погодных условий: временами дожди, местами значительные дожди, местами с грозами и порывами ветра 15-22 м/с; температура ночью существенно не изменится, днем снизится до +13...+17°, на юге до 21°.

Укргидрометцентр

Укргидрометцентр

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Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют на октябрь в Украине среднюю месячную температуру до +6...+12 градусов тепла и умеренные дожди.

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