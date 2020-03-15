Угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда, - глава Минздрава срочно обратился к украинцам

Илья Емец Фото из открытых источников

Министр призвал срочно закрывать заведения общественного питания и ТРЦ

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что сегодня угроза от коронавируса COVID-19 является чрезвычайно большим, а мировое сообщество не сразу распознала масштабы опасности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Со всей ответственностью сообщаю: сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда. Для инфекции не имеет значение материальное положение или социальный статус. Болеют как всемирно известные политики, актеры, так и простые люди. Сегодня враг номер один не только украинского общества, но и всего мира – это смертельно опасная инфекция, коронавирус", - подчеркнул Емец.

По словам министра, мировое сообщество не сразу распознала масштабы угрозы.

"На горьком примере других стран мы видим, к чему может привести промедление. Каждый час может стоить сотен и даже тысяч человеческих жизней. Мы не имеем права ожидать массового заражения украинцев. Должны действовать немедленно, на опережение. Жестко и без исключений", - добавил глава Минздрава.

По словам министра, необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, а работать должны только аптеки и продуктовые магазины. Также нужно ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрание людей в группах до 10 человек.

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"Призываю всех украинцев не быть легкомысленными. Это то время, когда необходимо не паниковать, а мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам. Сейчас еще есть возможность не допустить ужасной трагедии на территории всей Украины. Успешный опыт других стран показал, что самоизоляция – самый эффективный способ предупреждения распространения болезни", - подчеркнул Илья Емец.

Напомним, недавно в Министерстве внутренних дел предложили наказывать граждан за нарушение карантина и распространения коронавируса COVID-19. Так, за заражение других граждан коронавирусом может грозить арест или ограничение свободы.