Удерживаемых в РФ крымских татар отказываются проверять на коронавирус, - Денисова

Медицинскую помощь не оказывают уже на протяжении более двух недель

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что двум незаконно удерживаемым крымским татарам Сервера Мустафаеву и Ернесу Аметову, которые имеют явные признаки респираторного заболевания, уже более двух недель не оказывают медицинскую помощь. Об этом омбудсмен написала на своей странице в Facebook.

"Российская власть в условиях объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавирусной инфекции уже больше двух недель не оказывает никакой медицинской помощи незаконно удерживаемым гражданам Украины Серверу Мустафаеву и Эрнесу Аметову", - говорится в сообщении.

По словам Денисовой, крымских татар доставили в "Южный окружной военный суд", где продолжаются судебные слушания, хотя у мужчин имелись признаки респираторного заболевания: повышенная температура тела, сильная головная боль, кашель и общая слабость в теле.

Также известно, что Сервер Мустафаев представил в суд ходатайство с требованием вызвать врачей, чтобы провести необходимые анализы, в том числе и на коронавирус, и установить точный диагноз, однако медицинская помощь гражданину Украины так и не предоставляется.

"Призываю Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову немедленно обеспечить проведение квалифицированной диагностики состояния здоровья наших сограждан и предоставить им необходимую врачебную помощь с учетом пробы на коронавирус", - зазнаила Денисова.

Напомним, ранее Денисова сообщила, что на территории ОРДЛО находится 91 человек с подозрением на пневмонию, при этом на временно оккупированных территориях отсутствуют тесты на определение COVID-19.