УЦОКО обнародовал график проведения ВНО-2021

Основная сессия ВНО будет проходить с 21 мая по 15 июня Фото из открытых источников

В этом году абитуриенты могут сдавать тестирование сразу по 5 предметам

Украинские абитуриенты смогут зарегистрироваться на основную сессию Внешнего независимого оценивания (ВНО) с 1 февраля по 5 марта включительно. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко во время прямого эфира, передает Укринформ.

“С 1 февраля начинается регистрация для участия в ВНО и она будет длиться до 5 марта. До 30 апреля на страницах всех участников будут размещены приглашения-пропуска, где будет указано в какую дату, где и какой предмет составляет участник ВНО. Дополнительный период регистрации продлится с 6 по 18 мая. Финальная стадия проведения ВНО — дополнительная сессия для отдельных категорий участников — с 29 июня по 16 июля”, - отметил он.

При этом Бойко добавил, что с 1 февраля по 5 марта могут зарегистрироваться лица с особыми потребностями, поступающие, которые находятся на временно оккупированных территориях, или на линии соприкосновения, в период основной сессии находятся за границей или сдают государственные экзамены или принимают участие в международных мероприятиях, включенных в официальные мероприятия МОН, Минмолодьспорта и Минкультуры и тому подобное.

Также он отметил, что в период с 6 по 18 мая на дополнительную сессию ВНО регистрация предусмотрена для лиц, которые являются участниками антитеррористической операции на востоке страны, людей , которые живут в Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, абитуриентов, которые находятся в учреждениях исполнения наказаний. К тому же, эти даты подходят для тех, кто должен проходить ГИА в форме ВНО, но по уважительным причинам не зарегистрировался ранее.

При этом основная сессия будет проходить по такому графику:

21 мая – химия,

24 мая – испанский, немецкий, французский языки,

25 мая – английский язык,

28 мая – математика, математика (задачи уровня стандарта),

1 июня – украинский язык, украинский язык и литература,

4 июня – история Украины,

7 июня – физика,

10 июня – биология,

15 июня – география.

Следовательно, результаты ВНО по химии будут известны к 4 июня, по иностранным языкам - до 18 июня, по математике и физике - до 22 июня. Свои баллы за тестирование с украинского языка, украинского языка и литературы, истории Украины и биологии выпускники узнают до 25 июня, по географии — 30 июня.

По дополнительной сессии, то все, кто примет в ней участие, будут знать о результатах тестов до 23 июля.

"Для прохождения ВНО в этом году государство определило максимальным количеством 5 предметов. Для ГНА таких предметов 4. Наиболее существенные изменения претерпело ВНО с украинского языка и литературы. Он разделен на отдельные тесты. Сертификационная работа по математике также претерпела коррективы. Отныне тестирование двухуровневое", - сообщил Бойко.

И. о. директора УЦОКО отметил, что ВНО по математике в этом году стало обязательным для поступления в вуз. То есть, оценки по ГИА будут получать в зависимости от уровня изучения предмета: профильного и стандарта. Также результат ГИА по иностранному языку будет определяться в зависимости от углубленности знаний.

Абсолютно все выпускники должны сдавать ГИА формате ВНО по украинского языка, математики, истории Украины или иностранного языка, одного из предметов на выбор.

Украинского языка (украинского языка) или ВНО по украинскому языку (150 минут) или ВНО по украинскому языку и литературе (210 минут), среди нововведений Бойко отметил о возможности выбора ВНО только по украинскому языку (150 минут) или ВНО по украинскому языку и литературе (210 минут). Однако, кто выберет, расширенный вариант, будут иметь более широкий выбор специальностей для поступления.

Он сообщил, что в этом году ВНО/ГИА будут сдавать те, кто получает в 2021 году полное общее среднее образование, планирует поступать в учреждения высшего образования на бакалаврский уровень: выпускники учреждений среднего общего образования 2021 года, учащиеся (слушатели) учреждений профессионального и профессионально-технического образования, студенты учреждений высшего образования, выпускники зарубежных учебных заведений 2021 года.

Кроме этого, при поступлении можно воспользоваться сертификатами за 2018, 2019, 2020 годы. Исключительно только ВНО будут писать выпускники учреждений общего среднего образования прошлых лет, которые планируют поступать в учреждения высшего образования на бакалаврский уровень, и уже имеют аттестат или свидетельство о полном общем среднем образовании.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада ввела денежные вознаграждения участникам ВНО, которые сдали по меньшей мере одно тестирование на 200 баллов. Премия будет одноразовой и составит 100 тысяч гривен.