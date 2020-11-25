Учит критически мыслить. В МОН вступились за учебник, где рак предлагали лечить содой

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Представитель министерства отметил, что информацию в учебнике подали не как основную, а как вспомогательную с пометкой "Внимание!"

Министерство образования и науки Украины считает, что информация в учебнике за 9 класс по химии, где пищевая сода якобы лечит рак, способствует развитию критического мышления у учащихся, поэтому пока нет оснований для отмены из учебника грифа "рекомендовано Министерством". Об этом пишет Громадське.

В министерстве рассказали, что школьники должны сформировать за время обучения компетентности, а для этого требуется привлечение различных учебных ресурсов, что позволит "критически оценивать информацию, полученную из разных источников, в том числе и химическую".

В МОН согласились, что сода не может предотвратить онкологические заболевания, однако "в сочетании с химиетерапией может замедлить его развитие и предотвратить разрастание в другие части тела". Они ссылаются на Нобелевского лауреата в области физиологии и медицины Отто Варбурга, который в начале 20 века доказал, что одной из причин возникновения рака является нарушение усвоения клетками кислорода через то самое закисление организма". В связи с этим, обычная сода может уменьшить влияние негативных факторов и восстановить кислотно-щелочной баланс, что не дает развиваться бактериям, вирусам, грибкам и раковым клеткам".

В то же время представитель министерства отметил, что информацию в учебнике подали не как основную, а как вспомогательную с пометкой "Внимание!" и с оговоркой посоветоваться с врачом.

Что же касается ссылки на сайт "Всеукраинской ассоциации пенсионеров", то в МОН сказали, что автор ссылалась на американский источник, но "по недосмотру" не указала его.

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Напомним, недавно в школьном учебнике по химии за 9 класс заметили информацию о том, что сода обладает профилактическими и лечебными свойствами при онкологических заболеваниях.