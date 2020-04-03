Учись онлайн на телеканале ZIK и получай IPhone Pro 11

Телеканал ZIK

С 6 апреля с 10 до 12 утра на телеканале ZIK стартует школа онлайн для семиклассников. Во время занятий считай роботов, которые пробегают по экрану.

Складывай их с понедельника по пятницу, а в пятницу в 19 часов участвуй в конкурсе. После команды ведущего напиши сумму всех роботов, пробежавших по экрану во время занятий за пять дней.

Первый, кто напишет правильную цифру на странице ZIK в Facebook, получит 11-й iPhone.

Все просто: подписался на ZIK в Youtube, скачал приложение ZIK для смартфона и посчитал роботов и можешь получить iPhone!