live
Новости » Общество Читати новину українською

Ученый объяснил, почему опасно принимать антибиотики при COVID-19

Антибиотики не лечат COVID-19, но могут навредить организму Фото из открытых источников

Коронавирус не чувствителен к препарату, а потому такое лечение будет неэффективным

Антибиотики не эффективны во время лечения COVID-19, ведь способны воздействовать лишь на бактериальную инфекцию, а не на вирусы. Об этом сообщил академик НАН Сергей Комисаренко в интервью "РБК-Украина". 

Кроме этого, для лечения такого типа заболевания необходимо применять те антибиотики, которые способны действовать на имеющийся вид бактерий. 

"Причем желательно вводить те антибиотики, которые действуют именно на ту бактериальную инфекцию, которая присоединилась. Для этого нужно узнать, чувствительны ли бактерии к этому антибиотику, или нет. Потому что иначе антибиотик может нанести лишь вред, если окажется, что те бактерии являются резистентными, нечувствительными к нему", - разъяснил ученый.

Новости по теме: В Украине в 5-6 раз выросло потребление некоторых антибиотиков - Минздрав

По его словам, из-за этого в начале заболевания COVID-19 медики, как правило, не назначают антибиотиков. 

"И люди сами не должны принимать антибиотики, потому что они могут вызвать резистентность к ним", - добавил Сергей Комисаренко. 

Новости по теме: Доктор Комаровский рассказал, что делать больным COVID-19 в случае назначения антибиотиков
 

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что чрезмерное потребление антибиотиков может затруднить лечение простых инфекций и способно вызвать ряд других негативных последствий. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

"Нафтогаз" на 14% повысил цену газа в январе для бытовых клиентов "Врата ада": Почему загадочный пожар, который горит уже 48 лет, не тушат? Реальной конкуренции среди поставщиков газа в Украине нет, – Одарченко Страховой запас газа, обвинение нацгвардейцу Маркиву и санкции США против Беларуси: Актуальное на утро 24 декабря
Loading...

программы канала ZIK

Тарифы растут. COVID-19: Праздничный локдаун. Платные дороги в Украине | Ток-шоу
Рост тарифов. Локдаун в деревне. Мутация COVID-19 | Детали дня | 25.12.20
Бесплатное лечение? Психические расстройства из-за коронавируса | COVID-19: Поддерживаем друг друга
Илья Кива | Ток-шоу
Языковые вопросы. Праздники. Поддержка украинцев. Блогеры и общество | Мы все - украинцы | 24.12.20
Олег Ляшко | Политика власти. МВФ. Бюджет-2021. Экономика | Мы все - украинцы | 24.12.20