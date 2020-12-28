Ученый объяснил, почему опасно принимать антибиотики при COVID-19

Антибиотики не лечат COVID-19, но могут навредить организму Фото из открытых источников

Коронавирус не чувствителен к препарату, а потому такое лечение будет неэффективным

Антибиотики не эффективны во время лечения COVID-19, ведь способны воздействовать лишь на бактериальную инфекцию, а не на вирусы. Об этом сообщил академик НАН Сергей Комисаренко в интервью "РБК-Украина".

Кроме этого, для лечения такого типа заболевания необходимо применять те антибиотики, которые способны действовать на имеющийся вид бактерий.

"Причем желательно вводить те антибиотики, которые действуют именно на ту бактериальную инфекцию, которая присоединилась. Для этого нужно узнать, чувствительны ли бактерии к этому антибиотику, или нет. Потому что иначе антибиотик может нанести лишь вред, если окажется, что те бактерии являются резистентными, нечувствительными к нему", - разъяснил ученый.

По его словам, из-за этого в начале заболевания COVID-19 медики, как правило, не назначают антибиотиков.

"И люди сами не должны принимать антибиотики, потому что они могут вызвать резистентность к ним", - добавил Сергей Комисаренко.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что чрезмерное потребление антибиотиков может затруднить лечение простых инфекций и способно вызвать ряд других негативных последствий.