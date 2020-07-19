Ученые выделили шесть основных форм COVID-19: Как их распознать

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Определение категории, к какой категории относится пациент, позволит избежать развития тяжелых осложнений

Британские ученые из Королевского колледжа Лондона выделили шесть форм коронавирусной болезни COVID-19, которые отличаются симптомы и течением. Об этом сообщает Sky News.

Так, первая и вторая формы сопровождаются симптомами, как у гриппа. У инфицированных чаще наблюдается повышенная температура, однако в отдельных случаях ее может не быть. Такие пациенты не нуждаются в госпитализации и респираторной поддержке.

Во время третьей формы у больных появляется диарея, исчезает аппетит. Больные жалуются на повышенную температуру тела, однако кашель на этой стадии отсутствует. В респираторной поддержке нуждаются 1,5-4,4 процентов пациентов.

С наступлением четвертой формы появляется ощущение усталости, респираторная поддержка необходима 8,6 процентам пациентов.

Пятая форма характеризуется болью в мышцах и спутанностью сознания. Кроме этого, остаются основные симптомы коронавируса. Респираторную поддержку требуют 9,9 процентов пациентов.

Последняя шестая форма сопровождается потерей аппетита, диареей, болью в области живота, затрудненным дыханием, болью в груди и мышцах, спутанностью сознания, усталостью. Примерно половина таких пациентов нуждаются в госпитализации, респираторная поддержка необходима 19,8 процентам.

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По словам ученых, если в первые пять дней болезни суметь определить, к какой категории относится пациент, то можно действовать на опережение и не допустить развития тяжелых осложнений.

К слову, для исследования ученые собрали информацию о симптомах коронавируса, которые возникли в 1600 пациентов в Великобритании и США.

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Напомним, ранее испанские врачи обнаружили еще один возможный симптом коронавирусной болезни COVID-19 – так называемые "коронавирусные пальцы". Чаще всего этот симптом замечали у детей и подростков.