Ученые впервые обнаружили радиоволны в Млечном Пути

Млечный Путь

Звук продолжался около одной миллисекунды

Астрофизики из Калифорнийского института технологии впервые обнаружили радиоволны в галактике Млечный Путь. Об этом пишет Science Alert.

Один из ученых Кристофер Боченеко утверждает, что звук длился около одной миллисекунды. По его словам, энергия этих радиоволн была похожей на энергию радиоволн, которые слышны вне галактики Млечный Путь.

В то же время ученым удалось выяснить источник происхождения этих радиоволн - это галактический магнитар под названием SGR 1935+2154.

К слову, ученые уже давно размысливали над тем, что источником радиоволн являются магнитары. Однако, именно эти доказательства стали первым подтверждением радиоволны в галактике Млечный Путь.

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