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Ученые впервые обнаружили окаменелости малыша тираннозавра

Исследователи предполагают, что он был размером с собаку

Фото из открытых источников

Детеныши тираннозавров — одних из самых хищных и агрессивных динозавров, живших около 70 млн лет назад были размером с собаку среднего, когда делали первые шаги после вылупления из яиц. К такому выводу пришли исследователи из Эдинбургского университета во время исследования окаменелостей. Об этом сообщает BBC.

Тиранозавры были одними из главных хищников позднего мелового периода, и это вызвало повышенный научный интерес к ним. В результате эти динозавры были хорошо изучены и широко представлены в популярной культуре, однако науке было мало что известно о их детенышей.

Яйца и эмбрионы тираннозавров никогда не находили, а молодые особи попадались археологам очень редко. Однако на этот раз ученые получили для исследования окаменевшую челюсть и коготь, найденные в США и Канаде, и наконец поняли, что останки принадлежат малышу-тираннозавру.

Трисантиметрова челюсть имела ярко выраженный подбородок — это заставило исследователей предположить, что физиология детенышей не очень отличалась от зрелых тираннозавров.

Фото из открытых источников

Реконструкция установила, что малыш-тиранозавр был всего 90 сантиметров в длину после появления на свет. Из такого крошечного создания мог вырасти хищник длиной до 12 метров и весом до 8 тонн.

Команда исследователей предположила, что яйца тираннозавров, которые раньше никогда не находили, могли быть около 43 сантиметров в длину. Сами детеныши были по размеру как бордер колли-британская собака среднего размера. В популярной культуре малышей динозавров обычно представляют значительно меньше.

Благодаря находкам из Северной Америки — родине тираннозавров — ученые получили доказательства, которые свидетельствуют об относительно крупные размеры детенышей этих древних хищников, чья физиология была очень похожа на взрослых особей. Эти знания помогут ученым искать новый материал для исследования тираннозавров в будущем.

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Ранее сообщалось, что в Аргентине на территории провинции Неукен палеонтологи нашли окаменелые останки динозавра возрастом примерно 98 миллионов лет, который может быть большим наземным животным планеты.

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