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Ученые установили, что у 80% больных коронавирусом есть общий симптом

Фото из открытых источников

В исследовании приняли участие 216 пациентов

У более 80% больных пациентов на коронавирус наблюдается дефицит витамина D. К таким выводам пришли испанские ученые, передает Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

В частности, ученые исследовали, может ли пониженный уровень витамина D стать фактором риска при заболевании коронавирусом и влияет ли это на тяжесть заболевания.

В исследовании приняли участие 216 пациентов больницы Маркиза де Вальдесилья при Университете Кантабрии в Сантандере.

Врачи исследовали в крови уровни 25-гидроксивитамина D (25OHD) - гидроксилированной формы витамина D3, которая участвует в метаболических реакциях организма. Параллельно уровень 25OHD измеряли у 197 обычных здоровых лиц из контрольной группы.

В своих выводах они пришли к тому, что 82,2% больных COVID-19 имели дефицит витамина D по сравнению с 47,2% в контрольной группе. При этом уровень у мужчин был ниже, чем у женщин.

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Напомним, ранее региональный директор Европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге оценил эффективность закрытия школ в борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, это малоэффективная мера.

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