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Ученые спрогнозировали, на сколько лет растянется пандемия коронавируса

Общественное

Также медики прогнозируют, что до 70% населения Земли переболеет коронавирусом

Пандемия коронавируса в мире может длиться в течение двух лет. Об этом сообщает президент Института Роберта Коха Лотар Вилер, передает Reuters.

По его словам, пандемия, скорее всего, продлится около двух лет, однако многое зависит от скорости разработки вакцины.

Ученый дал неутешительный прогноз, что в целом от 60 до 70% населения планеты будет заражено, выздоровеет и приобретет иммунитет.

"Мы предполагаем, что на это уйдет около двух лет... Мы еще не знаем, как будет выглядеть смертность в конечном итоге", - заявил Вилер.

Он также добавил, что без строгих мер социального дистанцирования Германия может столкнуться с миллионами случаев заражения.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко в очередной раз напомнил гражданам о том, что сейчас не существует лекарств против коронавирусной инфекции.

 

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