Ученые создали браслет, распыляющий антисептик на 1,5 метра

На браслете есть специальная кнопка, которая распыляет антисептик Фото Kickstarter

На изобретении расположена кнопка и миниатюрный флакон с антисептиком

Группа инженеров и стартаперов из США, Мексики и Китая разработали браслет SprayCare, который распыляет антисептик, дезинфицируя таким образом руки и все предметы вокруг. Об этом сообщает Naked Science.

Как отмечается, новейший аксессуар состоит из резинового ремешка и флакончика с антисептическим средством. Принцип его действия достаточно прост: в случае необходимости дезинфекции поверхности или рук владельца, нужно нажать на встроенную кнопку. Распыление антисептика происходит в течение 3 секунд, а расстояние его попадания достигает до полутора метра. Одной заправки флакончика хватает на 40 использований.

Добавляется, что противоковидный браслет предназначен для людей, которые хотят позаботиться о своей безопасности, впрочем не могут это сделать из-за постоянного контакта с различными предметами. В частности, потенциальными клиентами изобретатели видят автомобилистов, работников сферы услуг и торговли.

Разработчики уверяют, что изобретение пригодится и после окончания пандемии коронавируса, поскольку маленький резервуар можно заполнять не только антисептиком, но и средствами от насекомых или даже любимыми духами.

Они уже подписали контракты с предприятиями в Мексике, Китае и Сингапуре. Начиная с марта 2021 года, его можно будет найти в открытом доступе. Сейчас браслет SprayCare уже доступен для предзаказа на платформе Kickstarter.

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