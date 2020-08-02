Ученые смоделировали путешествие в прошлое и не обнаружили "эффекта бабочки"

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Информацию намеренно повреждали, а когда ее повторно зашифровывали оказывалось, что информация уцелела

Американские физики с помощью квантового компьютера провели эксперимент, похожий на путешествие во времени. Компьютер может имитировать процесс эволюции в обратном направлении, поэтому ученые зашифровали информацию, а устройство должно было ее расшифровать, то есть показать, какой информация была в прошлом. Об этом сообщает Science Alert.

Согласно сообщению, информацию повреждали, а когда ее повторно зашифровывали оказывалось, что информация не повреждена. Из-за этого физики считают, что в квантовом мире не существует "эффекта бабочки".

Это такое предположение о том, что если в прошлом изменить даже одну незначительную деталь, то изменится и будущее. Квантовый подход к путешествиям во времени предполагает создание мультивселенной — в случае, если прошлое изменится, в будущем будет несколько возможных вариантов развития событий.

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"Результаты эксперимента касаются именно квантовой физики. Так, квантовый мир изучает микромир, в частности квантовая механика описывает поведение таких элементарных частиц как электроны и фотоны. Классическая физика же описывает природу на макроскопическом уровне. То есть классическая физика с помощью физических законов объясняет, как работает природа", - отметили ученые.

Справка:

"Эффект бабочки" - термин в естественных науках, обозначающий свойство некоторых хаотичных систем, а именно то, что незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия, в том числе и совершенно в другом месте.

Ранее сообщалось, что ученые раскрыли тайну "потерянной" материи Вселенной. Подробнее об этом читайте здесь.