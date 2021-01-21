Ученые сделали первое 3D-изображение коронавируса SARS-CoV-2. Видео

Фото из открытых источников

Коронавирус на фото покрасили в неестественные цвета для лучшего визуального восприятия

Австрийская студия Nanographics сделала первое 3D-изображение коронавирус SARS-CoV-2. Ранее существовали только компьютерные модели и двухмерные фотографии. Об этом сообщает Nanographics.

Отмечается, что 3D-изображение создано на основе снимков мгновенно замороженных образцов коронавирус, взятых сотрудниками Университета Цинхуа в Пекине.

"Мы впервые можем показать настоящий коронавирус в деталях", — говорится в заявлении.

Китайские ученые смогли извлечь, отсканировать и оцифровать неповрежденные частицы вируса SARS-CoV-2. в то же время им удалось максимально сохранить шипованные белки образцов вируса в их структуре.

Китайские ученые оцифровали их с помощью криоэлектронной томографии. Затем коронавирус на фото покрасили в неестественные цвета для лучшего визуального восприятия.

Напомним, 5583 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 января 2021 года.