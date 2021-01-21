live
Новости » Общество Читати новину українською

Ученые сделали первое 3D-изображение коронавируса SARS-CoV-2. Видео

Фото из открытых источников

Коронавирус на фото покрасили в неестественные цвета для лучшего визуального восприятия

Австрийская студия Nanographics сделала первое 3D-изображение коронавирус SARS-CoV-2. Ранее существовали только компьютерные модели и двухмерные фотографии. Об этом сообщает Nanographics.

Отмечается, что 3D-изображение создано на основе снимков мгновенно замороженных образцов коронавирус, взятых сотрудниками Университета Цинхуа в Пекине.

"Мы впервые можем показать настоящий коронавирус в деталях", — говорится в заявлении.

Китайские ученые смогли извлечь, отсканировать и оцифровать неповрежденные частицы вируса SARS-CoV-2. в то же время им удалось максимально сохранить шипованные белки образцов вируса в их структуре.

Китайские ученые оцифровали их с помощью криоэлектронной томографии. Затем коронавирус на фото покрасили в неестественные цвета для лучшего визуального восприятия.

Новости по теме: Самая большая загадка коронавирусной катастрофы: Как Вторая мировая война связана с пандемией COVID-19?

Напомним, 5583 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 января 2021 года.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Украине планируют запустить поезда скоростью до 350 км/ч "Вода из окон текла ручьем": В поезде "Ворохта - Киев" вещи пассажирки примерзли к окну "Укрзализныця" запустит 19 поездов в Карпаты на Рождество "Укрзализныця" запускает услугу просмотра фильмов в поездах "Интерсити"
Loading...

программы канала ZIK

Владимир Быстряков | Ток-шоу
Инаугурация Байдена. Настроения в США. Сотрудничество Украины и Вашингтона | Ток-шоу
Тарифная политика. Повышение зарплаты учителям | Заседание правительства | 20.01.21
Инаугурация Байдена. Закрытие школ в 2021. Правительственные отставки | Ток-шоу
Тарифные колебания. Ситуация на Донбассе. Вакцинация. События в США | Ток-шоу
Олег Ляшко | Ток-шоу